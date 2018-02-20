Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине
МИД Ирана вызвал посла Швеции "на ковер".
МИД Ирана вызвал посла Швеции в знак протеста против того, что шведское правительство предоставило гражданство иранскому ученому, которого Тегеран приговорил к смертной казни.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ахмадреза Джалали, иранский ученый, получивший вид на жительство в Швеции, был арестован в Тегеране в апреле 2016 и позже обвинен в шпионаже для Израиля.
Прокуратура Ирана сообщила, что Джалали признался в том, что встречался с агентами израильской спецслужбы "Моссад", чтобы предоставить информацию о ядерных планах Ирана.
"На встрече (с послом Швеции - ред.) Иран выразил решительный протест против мер, принятых правительством Швеции, о предоставлении гражданства агенту Моссад, который признался в участии в убийстве иранских ученых", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана.
Ранее, 17 февраля, МИД Швеции подтвердил, что Джалали было предоставлено шведское гражданство.
"Мы находимся в постоянном контакте с иранскими представителями, которые просили доступа к Джалали и представили точку зрения Швеции по решению о смертной казни, которую мы осуждаем во всех ее формах. Наше требование заключается в том, чтобы решение о смертной казни не было выполнено", - заявила пресс-секретарь МИД Швеции.
Международная организация Amnesty International заявляла ранее, что Джалали после задержания был помещен в одиночную камеру на три месяца и подвергался пыткам. В своем письме из тюрьмы он заявил, что был задержан за отказ шпионить для Ирана.
Напомним, на прошлой неделе Госдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего ареста.
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