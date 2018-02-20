Прокуратура передала в суд дело о хищении премий в главке полиции Киева

За год с небольшим там разворовали 6 млн гривен.

Прокуратура передала в суд дело о хищении премий в главке полиции Киева
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева завершила расследование и передала в суд обвинительный акт по делу о хищении премий столичных полицейских.

В ходе следствия было установлено, что два сотрудника управления финобеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в Киеве, глава профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения и его заместитель с момента создания новой полиции, то есть с ноября 2015 года, до февраля 2017 года присвоили почти 6 млн гривен, которые предназначались для бойцов полка.

Полицейские получали только половину насчитанных премий, а остальные деньги забирали себе фигуранты дела.

Их поймали 10 февраля 2017 года "на горячем" во время раздела очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тысяч гривен.

Всех пятерых подозреваемых обвиняют по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества), им может грозить до 12 лет лишения свободы. Все фигуранты уголовного производства отстранены от исполнения служебных обязанностей.


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