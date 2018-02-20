МИД фюрера РФ сообщил о нескольких десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в Сирии

В Москве не стали раскрывать подробности "военного столкновения".

В результате "недавнего военного столкновения" в Сирии ранены несколько десятков роSSийских граждан.

Об этом сооб МИД РФ .

"Им было оказано содействие для возвращения в РоSSию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", - говорится в распространенном роSSийским внешнеполитическим ведомством заявлении.

Никаких подробностей "военного столкновения" МИД раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что военнослужащие из РФ в нем не участвовали.

Напомним, что 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил" в районе города Дейр-эз-Зор. По данным американских и роSSийских СМИ , в результате удара погибли и получили ранения наемники из роSSийской ЧВК "Вагнер". По данным из разных источников, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.