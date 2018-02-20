МИД фюрера РФ сообщил о нескольких десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в Сирии
В Москве не стали раскрывать подробности "военного столкновения".
В результате "недавнего военного столкновения" в Сирии ранены несколько десятков роSSийских граждан.
Об этом сооб МИД РФ.
"Им было оказано содействие для возвращения в РоSSию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", - говорится в распространенном роSSийским внешнеполитическим ведомством заявлении.
Никаких подробностей "военного столкновения" МИД раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что военнослужащие из РФ в нем не участвовали.
Напомним, что 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил" в районе города Дейр-эз-Зор. По данным американских и роSSийских СМИ, в результате удара погибли и получили ранения наемники из роSSийской ЧВК "Вагнер". По данным из разных источников, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
15 февраля МИД РФ впервые официально прокомментировал сообщения о гибели россиян в результате удара коалиции. Представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что речь может идти о гибели пяти человек, гражданство которых нужно дополнительно уточнять.
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Политика
20.02.2018 15:27