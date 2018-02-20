Полицейские с "немым укором" постояли возле Шевченковского суда

В МВД недовольны решением судьи отпустить стрелка, ранившего их коллегу.

Полицейские с "немым укором" постояли возле Шевченковского суда
Фото: Роман Петушков

Сотрудники полиции Киева во вторник провели акцию протеста возле Шевченковского районного суда столицы.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал LB.ua, что таким образом они выразили солидарность с раненым полицейским, обидчика которого Шевченковский суд отпустил из СИЗО.

"В свой обеденный перерыв полицейские, которым законом запрещены забастовки, вышли с немым укором постоять перед Шевченковским судом, который принимает неадекватно мягкие меры в отношении подозреваемого в особо тяжком преступлении "Насилие в отношении полицейского", - заявил он.

Напомним, что конфликт МВД и судебных органов связан с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда, на поруки народных депутатов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также он пригрозил снять охрану с судов.

Высший совет правосудия расценил такую реакцию министра как давление на судебную власть.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
В МВД опровергли снятие охраны с Шевченковского райсуда КиеваВ МВД опровергли снятие охраны с Шевченковского райсуда Киева
Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда КиеваНацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева
Стрелка, ранившего полицейского возле Соломенского суда, отпустили на порукиСтрелка, ранившего полицейского возле Соломенского суда, отпустили на поруки
Почти всех участников драки у Соломенского суда отпустили без предъявления подозренийПочти всех участников драки у Соломенского суда отпустили без предъявления подозрений
Аваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского судаАваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского суда
Полиция изъяла пистолет у мужчины возле палаточного городка под РадойПолиция изъяла пистолет у мужчины возле палаточного городка под Радой
Полицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского судаПолицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского суда
Возле Соломенского суда подрались националисты и полицияВозле Соломенского суда подрались националисты и полиция
Кравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языкаКравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языка
На Мальдивах арестовали двух судей Верховного судаНа Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости