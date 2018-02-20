Полицейские с "немым укором" постояли возле Шевченковского суда

В МВД недовольны решением судьи отпустить стрелка, ранившего их коллегу.

Сотрудники полиции Киева во вторник провели акцию протеста возле Шевченковского районного суда столицы.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал LB.ua, что таким образом они выразили солидарность с раненым полицейским, обидчика которого Шевченковский суд отпустил из СИЗО .

"В свой обеденный перерыв полицейские, которым законом запрещены забастовки, вышли с немым укором постоять перед Шевченковским судом, который принимает неадекватно мягкие меры в отношении подозреваемого в особо тяжком преступлении "Насилие в отношении полицейского", - заявил он.

Напомним, что конфликт МВД и судебных органов связан с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда, на поруки народных депутатов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также он пригрозил снять охрану с судов.

Высший совет правосудия расценил такую реакцию министра как давление на судебную власть.