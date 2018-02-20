К экс-сотруднику роSSийской "фабрики троллей" после интервью AP пришла полиция

Мужчина не исключает "подставу со стороны троллей".

Домой к бывшему работнику "Агентства интернет-исследований" (больше известного как "фабрика троллей") петербуржцу Марату Миндиярову пришли полицейские.

Об этом он рассказал "Росбалту".

В разговоре с изданием "ЗакС.ру" он не исключил, что это "подстава со стороны троллей" после того, как у него стали брать интервью из-за расследования в США о предполагаемом вмешательстве РоSSии в американские выборы.

По его словам, в ночь на понедельник, 19 февраля, полицейские пришли в квартиру, которую он снимает вместе с другом Игорем, и доставили их двоих в отдел полиции в Гатчине. Правоохранители заявили, что с телефона Игоря в дежурную часть поступил звонок о заминированной деревне и что у них сохранился его номер. При этом по детализации звонков видно, что никаких звонков в полицию не было, отметил Миндияров. Позже их отпустили. Игорю, отметил Миндияров, вручили обязательство о явке.

В разговоре с "Росбалтом" Миндияров затруднился сказать, связан ли визит полицейских с публикацией интервью о "фабрике троллей". По его словам, это "или полицейский произвол или ошибка, сейчас сказать невозможно".

В разговоре с "ЗакС.ру" в то же время он подчеркнул, что интерес к его товарищу может быть связан с его, Миндиярова, бывшей работой в "фабрике троллей" и расследованием о вмешательстве в выборы в США . "В связи с новым расследованием Роберта Мюллера [о вмешательстве РоSSии в американские выборы] мне стали звонить и брать интервью у меня. Нельзя исключать, что это подстава со стороны троллей", - уточнил он.

"ЗакС.ру" Миндияров рассказал, что в полицию увезли Белова, где тот провел всю ночь. "Его увезли в полицию, всю ночь опрашивали или допрашивали, не знаю, как это называется. Утром отпустили, днем вновь это продолжилось. В конце концов, никаких обвинений не было предъявлено", - сообщил он.

20 февраля вышло интервью Миндиярова агентству Associated Press. В нем он рассказал, что устроился на "фабрику троллей" в конце 2014 года и уволился через пару месяцев. По его словам, он работал в отделе форумов, сотрудники которого комментировали статьи, фотографии и другие публикации в интернете.

Рабочие смены продолжались 12 часов, в здании на четырех этажах работали около 400 сотрудников. По его словам, комментаторам приходилось искусственно устраивать споры на заданные темы в комментариях и следить, чтобы правильные комментарии оказывались в тредах последними.

Летом 2015 года Миндияров рассказал "Новой газете", что ушел с "фабрики", потому что-то, что ему приходилось писать то, что не совпадало с его убеждениями, и это было тяжело.

Минюст США недавно выдвинул официальные обвинения "фабрике троллей" в попытках вмешательства в выборы президента в 2016 году, и бизнесмену Евгению Пригожину, которого США связывают с "фабрикой". Миндияров заявил АР, что считает, что обвинения американских спецслужб и Минюста обоснованны. Пригожин связь с "фабрикой троллей" не раз отрицал, а на выдвижение ему обвинений заявил, что в США видят то, что хотят видеть.

По словам Миндиярова, "все тролли знали, что за этим всем стоит Пригожин", но ни у кого не было этому никаких доказательств. Сотрудники организации не любили бизнесмена, отчасти, за то, что он, несмотря на крупный кейтеринговый бизнес, не открыл в здании "фабрики" столовую или кафе и троллям приходилось приносить еду из дома.