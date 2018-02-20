Министр иностранных дел Дании посетит Украину 20-22 февраля
В среду состоится совместный бриифинг Самуэльсена и Климкина.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен посетит Украину с рабочим визитом 20-22 февраля 2018 года.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
В ходе визита Самуэльсен проведет переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным, а также примет участие во встрече высокого уровня в Кабинете министров по вопросам реформ организованной для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, международных организаций, финансовых институтов и общественности.
В среду, 21 февраля, состоится совместная пресс-конференция Климкина и Самуэльсена, а также подписание совместных приглашений на Международную конференцию по вопросам реформ в Украине (в г.Копенгаген, 27 июня).
Напомним, ранее на втором Украинском ланче, который был организован в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Самуельсен заявил, что реформы в Украине продвигаются не так быстро, как можно было бы ожидать.
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Политика
20.02.2018 14:51