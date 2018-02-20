Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Сергея Клюева, - СМИ

Еще 12 человек могут остаться в списке еще на год.

Европейский союз может исключить из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств времен. Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год", - написал он в своем микроблоге Twitter .

Таким образом, в санкционном списке Евросоюза останутся Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

Раньше снятия санкций добились Юрий Иванющенко, Раиса Богатырева, Андрей Портнов, Александр Якименко, Игорь Калинин, Алексей Азаров. Санкции с Виктора Януковича-младшего были сняты в связи с его гибелью.

Напомним, Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции в правительстве Николая Азарова. 27 февраля 2014 года после победы Евромайдана она была отправлена в отставку и ичезла из публичного пространства. Лукаш задержали в ноябре 2015 года и предъявили подозрение в растрате 2,5 млн грн.

По версии следствия, Лукаш, работая министром юстиции, по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Европейская правовая группа" и физическими лицами-предпринимателями, в течение августа 2013 года - января 2014 года завладела госсредствами в сумме 2,523 млн гривен, проведя фиктивные тендеры в рамках общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС . Лукаш с марта 2014 года находится в санкционном списке Евросоюза .

Сергей Клюев подозревается в участии в схеме по присвоению Януковичем резиденции "Межигорье". Генпрокуратура вписала Межигорье в дело Клюева в июне 2015 года. Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды Януковичу в виде бесплатного пользования зданиями и помещениями в урочище Межигорье с тем, чтобы Янукович, в свою очередь, содействовал братьям Клюевым в получении должностей и ведении бизнеса с использованием бюджетных средств.

Обвинение касается статей 209 (отмывание преступных доходов), 203 (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), 358 (подделка документов), 368 (получение взятки), 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.