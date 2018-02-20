В Ровно замначальника штаба Нацгвардии вымогал $300 за оформление на службу

Военнослужащих задержан.

В Ровно замначальника штаба Нацгвардии вымогал $300 за оформление на службу
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Национальной гвардии в Ровно.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан требовал 300 долларов США у местного жителя за оформление на службу по контракту.

"Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Волынской области сотрудника СБУ поймали на взятке $ 3 тыс.


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