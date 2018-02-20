В Ровно замначальника штаба Нацгвардии вымогал $300 за оформление на службу
Военнослужащих задержан.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Национальной гвардии в Ровно.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что капитан требовал 300 долларов США у местного жителя за оформление на службу по контракту.
"Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Волынской области сотрудника СБУ поймали на взятке $ 3 тыс.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.02.2018 14:51
20.02.2018 14:51