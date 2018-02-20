Ректора медуниверситета им. Богомольца Амосову отстранили из-за срыва экзамена студентов-стоматологов

Минздрав поручил назначить для другую дату сдачи лицензионного экзамена в течение года.

Ректора ?медуниверситета им. Богомольца Амосову отстранили из-за срыва экзамена студентов-стоматологов
Екатерина Амосова
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Отмечается, что, согласно графику, 20 февраля по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, должен пройти лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология". Однако, в связи с отсутствием договора между Центром тестирования и медуниверситетом им. Богомольца студенты третьего курса стоматологического факультета НМУ лишены возможности сдать экзамен "Крок 1. Стоматология".

"Обращаем внимание, что студенты-стоматологи НМУ стали единственными среди всех своих коллег из 13 вузов, для которых сегодня не состоялся лицензионный экзамен", - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что письмом от 2 февраля обращались к руководству НМУ с требованием обеспечить учебный процесс на уровне госстандартов образования. По состоянию на 20 февраля руководство вуза не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования для проведение лицензионных экзаменов "Крок", таким образом, сорвав проведение экзамена "Крок 1. Стоматология" для студентов НМУ.

"Для разрешения ситуации Минздрав поручил Центру тестирования принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена в течение текущего учебного года. Это позволит студентам НМУ, которые успешно сдадут этот лицензионный экзамен, быть переведенными на следующий курс обучения. Вместе с тем, Минздрав отстраняет от исполнения обязанностей ректора НМУ им. А.А. Богомольца Амосову Е.Н.", - говорится в сообщении.

Также в министерстве создается комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстраняется директор Центра тестирования Минздрава Ирина Булах.

Напомним, в октябре 2015 года Минздрав отстранял Амосову от выполнения обязанностей на время проведения проверки в учебном заведении.

Амосова возглавила Национальный медицинский университет им. Богомольца на волне студенческих протестов против предыдущего ректора - уличенного в коррупции Виктора Москаленко. В конце февраля 2014 года Амосову назначили и.о. ректора, а 14 июня она была избрана на эту должность коллективом университета.


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