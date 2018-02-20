В Румынии верхняя палата парламента одобрила запрет на пластиковые пакеты с ручками
Закон вступит в силу после утверждения нижней палатой парламента.
Депутаты верхней палаты парламента Румынии (Сената) единогласно приняли законопроект, запрещающий с 1 января 2019 года производство, импорт и продажу пластиковых пакетов с ручками.
Об этом сообщает "Укринформ".
"С 1 июля 2018 года вводится запрет на импорт и производство тонких и сверхтонких пластиковых пакетов с ручкой, а с 1 января 2019 года запрет вводится и на продажу таких пакетов во всех торговых точках страны", - говорится в документе.
Наряду с этим разрешена будет продажа только тонких и сверхтонких пластиковых пакетов без ручек.
Закон вступит в силу после утверждения нижней палатой парламента - Камерой депутатов.
Законопроект был разработан в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.
Напомним, что в конце августа 2017 года в Кении запретили пластиковые пакеты. В начале сентября такой запрет был введен в Брюсселе.
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Политика
20.02.2018 08:19