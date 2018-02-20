РоSSийский Первый канал за месяц до выборов президента сменил ведущую програмы "Время"
"Любимую ведущую Путина" сменил шеф новостей канала.
За месяц до выборов президента РоSSии Первый канал меняет бессменную ведущую своей самой рейтинговой ежедневной вечерней новостной программы "Время" Екатерину Андрееву. В кресло ведущего возвращается Кирилл Клейменов, сейчас являющийся заместителем гендиректора канала, курирующим информационные программы.
Об этом Русской службе Би-би-си рассказал близкий к администрации президента собеседник и подтвердил человек, близкий к руководству телеканала, оба не уполномоченные делать заявления для СМИ.
В пресс-службе Первого канала подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный и ограниченный характер - Андреева остается ведущей на региональных "орбитах" (четыре зоны вещания для Дальнего Востока и Сибири) и в субботнем выпуске. Источник , близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до президентских выборов 18 марта 2018 года.
"Время" - одна из самых популярных роSSийских телепередач на федеральных телеканалах. Например, по данным "Медиаскопа", вечернее "Время" стало третьей по популярности передачей за вторую неделю февраля (рейтинг "Времени" за 8 февраля 5,6%, доля аудитории - 15,6%). Это самый популярный из ежедневных новостных вечерних выпусков федеральных телеканалов.
Причина замены ведущей - в новом формате новостей, которые запускаются с понедельника, объяснили в пресс-службе Первого канала.
"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту", - заявила представитель телеканала Би-би-си.
Андреевой 56 лет, она стала ведущей программы "Время" более двадцати лет назад, в 1997 году. В 1999 году по результатам интернет-опроса была признана самой красивой ведущей роSSийского телевидения.
В 2009 году СМИ сообщали, что гендиректор уже принимал решение уволить Андрееву. Однако, когда информация дошла до Владимира Путина, то он отменил эти решения и все было возращено на круги своя. "Андреева его любимая ведущая", - объяснил источник издания По его словам, теперь Путин приболел и занят выборами.
"Видимо, на Первом решили, что сейчас можно вернуться к этому вопросу", - подчеркнул источник.Кирилл Клейменов тоже был ведущим, но с 2003 года занимает одну из руководящих должностей на канале. При этом в особых случаях он садится в кресло ведущего, отмечает издание. Так, 1 января 2018 году в день 50-летия создания программы "Время" в гости программы, юбилейный выпуск который вел Кирилл Клейменов, пришел Владимир Путин. Он назвал "Время" эталоном надежности и сказал, что программу всегда смотрели и смотрят с интересом не только в РоSSии, но и за рубежом.
Напомним, выборы Президента РоSSии состоятся 18 марта.
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