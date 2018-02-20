Задержанный за коррупцию глава центробанка Латвии вышел под залог в €100 тысяч
Римшевич не признает своей вины.
Задержанный по подозрению в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич освобожден под залог в 100 тысяч евро.
Об этом сообщает интернет-портал Delfi.
Выйдя на свободу, Римшевич заявил журналистам, что не признает своей вины, а все комментарии по поводу происходящих событий даст на пресс-конференции 20 февраля.
В свою очередь начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) заявил, что его ведомство не будет требовать ареста банкира. БПБК согласно на залог и отстранение Римшевича от исполнения должностных обязанностей.
Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. Он также входит в совет Европейского центрального банка с января 2014 года, после присоединения республики к зоне евро.
Напомним, ранее латвийский банк заподозрили в нарушении санкционного режима против КНДР.
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