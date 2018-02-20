В МИД отреагировали на готовность Беларуси участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Цель переговоров - дать РоSSии понять, что "играть по их правилам никто не будет".

Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила замминистра.

Зеркаль подчеркнула, что усилия Украины и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать РФ понять, что "играть по их правилам никто не будет".

"Они (РоSSия - ред.) постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам. Поэтому и продолжаются все это время встречи - Волкер, Сурков - разные диалоги, для того, чтобы заставить РоSSию понять, что играть по их правилам никто не будет", - сказала Зеркаль.