Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года
В Украине зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников.
На украинских местах памяти в Польше в 2014-2017 годах произошли 15 актов вандализма.
Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения", - написал он в фейсбуке.
Директор Украинского института национальной памяти подчеркнул, что правоохранительные органы Польши не установили непосредственных виновников, памятники не были восстановлены, а представители польской власти не осудили вандализм.
В то же время он отметил, что в 2017 году было зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников в Украине.
"Все их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В конце концов все четыре места (в том числе легализованные) было восстановлено усилиями украинской стороны", - отметил Вятрович.
Он напомнил, что на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигала требование симметричного восстановления украинских памятников, но "этого не происходит".
Напомним, правящая партия Польши уделяет значительное внимание вопросам истории, безапелляционно настаивая на правильности своего взгляда на события минувших лет. Это, в частности, привело к ухудшению отношений с Украиной.
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