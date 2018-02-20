Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года

В Украине зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников.

На украинских местах памяти в Польше в 2014-2017 годах произошли 15 актов вандализма.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения", - написал он в фейсбуке.

Директор Украинского института национальной памяти подчеркнул, что правоохранительные органы Польши не установили непосредственных виновников, памятники не были восстановлены, а представители польской власти не осудили вандализм.

В то же время он отметил, что в 2017 году было зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников в Украине.

"Все их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В конце концов все четыре места (в том числе легализованные) было восстановлено усилиями украинской стороны", - отметил Вятрович.

Он напомнил, что на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигала требование симметричного восстановления украинских памятников, но "этого не происходит".