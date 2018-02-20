"Конечно, их было не 13 и даже не 130".

Бывшая сотрудница роSSийской "фабрики троллей" Людмила Савчук прокомментировала требование США об экстрадиции 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы.

РоSSиянка, которая некоторое время работала в "Агентстве интернет-исследований", по ее словам, с целью разоблачения, рассказала Немецкой волне о россиянах, против которых выдвинуто обвинение в США .

По словам Савчук, это обычные работники "фабрики", которых было и есть очень много. "Это те ребята, которые быстро поднялись по карьерной лестнице и стали реализовывать ту программу, которая была дана сверху", - сказала она.

"Эта "фабрика" - не одна. Структура на Савушкина, сейчас они переезжают, - самая известная. Люди, которые работали в Москве, не так раскрыты, как здесь в Петербурге. Возможно, это самая большая "фабрика троллей". Есть люди, которые работают по домам, удаленно. Поэтому сказать, что на этой фабрике была примерно тысяча человек в штате, этого недостаточно. Но такие цифры назывались людьми, которые там до недавнего времени работали", - рассказала россиянка изданию.

У Людмилы Савчук нет сомнений в правильности решения США .

"Другое дело, конечно, их было не 13 и даже не 130. Это огромная работа, которая проводилась и до сих пор проводится. Как я понимаю, против людей в этом списке собрано достаточно доказательств для обвинения", - добавила она.

Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на "фабрике троллей". В списке указаны следующие имена: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Сергей Полозов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзин, Владимир Венков.

Также в списке значится "повар Путина" Евгений Пригожин, которого считают приближенным к президенту РоSSии.

Кроме этого обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов выдвинули еще трем организациям, связанным с Пригожиным, а именно - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering".

РоSSиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двоих россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четырех - в краже личных данных других людей.