США сняли визовые санкции против Иванющенко

Экс-нардеп уже посетил США уже в феврале этого года.

США сняли визовые санкции против Иванющенко
Юрий Иванющенко

Власти США приняли решение отменить визовые санкции против бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко. Об этом заявил адвокат бизнесмена Юрий Колесников, сообщает РБК-Украина.

Колесников уверен, что это стало возможным во многом благодаря работе украинских и американских юристов.

"Данное решение стало возможным благодаря слаженной работе украинских и американских юристов из Cohen Williams Williams, которые представляют интересы бизнесмена. Мы проделали огромную работу, и ее результатом стало очередное подтверждение невиновности Иванющенко", - отметил он.

Колесников добавил, что Иванющеко посетил США уже в феврале 2018 года.

"Нам удалось довести до сведения американских структур решения европейских институций по снятию санкций с Юрия Иванющенко, а также решение Верховного суда Украины о закрытии против него всех уголовных процессов", - прокомментировал решение один из партнеров Cohen Williams Williams Ройвен Коен.

Марк Вильямс, еще один партнер юридической группы "Cohen Williams Williams", отметил, что "компания Cohen Williams Williams проделала огромную работу в этом непростом деле. Успешное завершение процесса подтвердило реноме компании как одной из лучших юридических компаний".

Как сообщалось, в ноябре Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко, который уже с марта был исключен из санкционного списка ЕС.

Суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине, от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительными по отношению к нему.

Также суд обязал ЕС оплатить все судебные издержки Иванющенко.


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