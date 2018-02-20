США сняли визовые санкции против Иванющенко

Экс-нардеп уже посетил США уже в феврале этого года.

Власти США приняли решение отменить визовые санкции против бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко. Об этом заявил адвокат бизнесмена Юрий Колесников, сообщает РБК-Украина.

Колесников уверен, что это стало возможным во многом благодаря работе украинских и американских юристов.

"Данное решение стало возможным благодаря слаженной работе украинских и американских юристов из Cohen Williams Williams, которые представляют интересы бизнесмена. Мы проделали огромную работу, и ее результатом стало очередное подтверждение невиновности Иванющенко", - отметил он.

Колесников добавил, что Иванющеко посетил США уже в феврале 2018 года.

"Нам удалось довести до сведения американских структур решения европейских институций по снятию санкций с Юрия Иванющенко, а также решение Верховного суда Украины о закрытии против него всех уголовных процессов", - прокомментировал решение один из партнеров Cohen Williams Williams Ройвен Коен.

Марк Вильямс, еще один партнер юридической группы "Cohen Williams Williams", отметил, что "компания Cohen Williams Williams проделала огромную работу в этом непростом деле. Успешное завершение процесса подтвердило реноме компании как одной из лучших юридических компаний".

Как сообщалось, в ноябре Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко, который уже с марта был исключен из санкционного списка ЕС .

Суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине, от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительными по отношению к нему.