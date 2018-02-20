В МВД опровергли снятие охраны с Шевченковского райсуда Киева

"Министр внутренних дел будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД".

В Министерстве внутренних дел Украины опровергли распространенную в СМИ информацию о якобы снятии охраны помещения Шевченковского районного суда в г. Киеве подразделениями Национальной гвардии Украины.

"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - информирует департамент коммуникации министерства.

МВД призывает уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, "вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ №906 от 9 ноября 2015 г. "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей"", - подчеркивают в МВД .

Ранее Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную власть. Такое решение ВСП принял на заседании, которое касалось угрозы министра снять охрану с судов.

Напомним, что конфликт Авакова и судебных органов связан с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда, на поруки народных депутатов.

Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также он пригрозил снять охрану с судов и выполнил эту угрозу в отношении Шевченковского суда.