Украина не будет обсуждать введение миротворцев с представителями ОРДЛО, - Елисеев

"Ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы".

?Украина не будет обсуждать введение миротворцев с представителями ОРДЛО, - Елисеев
Фото: пресс-служба президента

Украина не будет вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) относительно размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" замглавы Администрации президента Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что для Украины главное - обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами, однако окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является РоSSия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит РоSSия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - сказал Елисеев.

Он также отметил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.

"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", - заявил Елисеев.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не договорился ни о чем" с роSSийским коллегой Сергеем Лавровым относительно мандата миротворческой миссии в Донбассе.

Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что прогресса в переговорах о введении миротворческой миссии на Донбасс не будет до проведения выборов президента РФ.


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