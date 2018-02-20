Украина не будет обсуждать введение миротворцев с представителями ОРДЛО, - Елисеев
"Ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы".
Украина не будет вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) относительно размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" замглавы Администрации президента Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что для Украины главное - обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами, однако окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является РоSSия.
"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит РоSSия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - сказал Елисеев.
Он также отметил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.
"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", - заявил Елисеев.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не договорился ни о чем" с роSSийским коллегой Сергеем Лавровым относительно мандата миротворческой миссии в Донбассе.
Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что прогресса в переговорах о введении миротворческой миссии на Донбасс не будет до проведения выборов президента РФ.
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