С начала суток на Донбассе погиб один военный, трое получили ранения и один - травму
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.
С начала суток боевики девять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате погиб один военный. Еще один боец получил ранение, а также еще один - боевую травму.
Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям ВСУ в районе Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты также вели огонь по украинским укреплениях вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.
На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов террористы обстреляли опорные пункты сил АТО у Песков. Применение 120-мм и 82-мм минометов зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.
Напомним, Украина готовит международный иск против РоSSии, который будет касаться военных преступлений.
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