Аваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейского
"Приказ отменен, оружие изъято".
Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко, подозреваемого в ранении полицейского у Соломенского районного суда Киева.
Об этом министр сообщил в комментариях в Фейсбуке.
"Да, наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал Аваков.
Напомним, в понедельник Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Перед этим Аваков выразил возмущение решением суда отказать в аресте экс-бойца батальона "Донбасс", подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия полицейского во время массовых беспорядков возле Соломенского райсуда 15 февраля.
Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему.
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