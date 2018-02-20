Аваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейского

"Приказ отменен, оружие изъято".

?Аваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейского
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко, подозреваемого в ранении полицейского у Соломенского районного суда Киева.

Об этом министр сообщил в комментариях в Фейсбуке.

"Да, наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал Аваков.

Напомним, в понедельник Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Перед этим Аваков выразил возмущение решением суда отказать в аресте экс-бойца батальона "Донбасс", подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия полицейского во время массовых беспорядков возле Соломенского райсуда 15 февраля.

Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему.


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