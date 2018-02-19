В Анкаре переименовали улицу в честь турецкой операции в Сирии

На переименованной улице находится посольство США.

В Анкаре переименовали улицу в честь турецкой операции в Сирии
Фото: vestnikkavkaza.net

Мэрия турецкой столицы Анкары 19 февраля изменила название улицы, на которой находится посольство США, назвав ее в честь турецкой операции в Сирии "Оливковая ветвь" - в знак протеста против американской поддержки курдских повстанцев.

Об этом сообщает Turkish Minute.

"Мы подписали предложение об изменении названия проспекта Невзат Тандоган напротив посольства США на "Оливковую ветвь". Пусть все будет хорошо, пусть души наших святых мучеников радуются", - заявил ранее мэр Анкары Мустафа Туна.

Сообщается, что в минувший понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Вашингтон, что турецкие отношения с США были близки к разрыву.

"Мы хотим конкретных шагов (от США. - Ред.). Утраченное доверие должно быть восстановлено. Причиной этой потери доверия являются США", - сказал он, критикуя поддержку американцами сирийских курдов в Сирии.

Напомним, в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Курдские бойцы активно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как сообщалось ранее сегодня, в Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии.


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