В Администрации президента назвали неприемлемым погром офиса Россотрудничества на Подоле

"Это не добавляет Украине положительного имиджа в мире".

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев назвал неприемлемыми погромы офиса Россотрудничества (РоSSийский центр науки и культуры) на Подоле в Киеве в воскресенье, 18 февраля.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", передает "Интерфакс-Украина".

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает РоSSия в отношении украинцев на роSSийские территории", - сказал он.

Елисеев подчеркнул, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель Администрации президента.

Напомним, в субботу, 17 февраля, члены националистической праворадикальной организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. Радикалы расписали помещения лозунгами и сожгли роSSийский флаг.