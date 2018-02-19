Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть

"Требования вынести определенное решение являются вмешательством".

Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть
Фото: Макс Требухов

Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную власть. Такое решение ВСП принял на заседании, которое касалось угрозы министра снять охрану с судов.

"Высший совет правосудия считает недопустимым решение общественных споров путем насилия в любой форме и категорически осуждает факты нападений на сотрудников Национальной полиции и граждан, имевшие место во время рассмотрения Соломенским районным судом города Киева ходатайства об избрании меры пресечения 15 февраля этого года. Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе выполнять государственную функцию обеспечения охраны судей, размещенные на сайте министерства", - зачитал заявление ВСП ее председатель Игорь Бенедисюк.

"Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - сказано в документе.

Бенедисюк заявил, что отказ МВД охранять суды в первую очередь несет угрозу гражданам, которые имеют право на судебную защиты и безопасность которых гарантирует государство.

Напомним, что конфликт Авакова и судебных органов связан с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда, на поруки народных депутатов.

Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также он пригрозил снять охрану с судов и выполнил эту угрозу в отношении Шевченковского суда.


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