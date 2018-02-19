В Британии партия "Возрождение" начала кампанию за отказ от Brexit
"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit", - заявили в партии.
Новая британская политическая партия "Возрождение" начала национальную кампанию, направленную на остановку процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Партия "Возрождение" (The Renew party), которая была основана в прошлом году, заявила, что будет пытаться подавить дискуссию о Brexit, и обвинила ведущие британские партии в потере связи с избирателями, которые чувствуют себя брошенными элитой.
"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit, - сказал Джеймс Торранс, руководитель партийной стратегии. - Мы будем давить на депутатов, чтобы рассмотреть национальные интересы и снова внести в повестку дня рассмотрение варианта остаться (в составе ЕС. - Ред.) во время голосования об окончательном соглашении с ЕС".
Противники Brexit пытаются получить достаточную поддержку в Палате общин (нижней палате парламента), чтобы запретить любое возможное соглашение о выходе из ЕС, которое должно быть заключено с Брюсселем в октябре.
Сторонники Brexit говорят, что любая попытка предотвратить выход из ЕС затянет Британию в конституционный кризис.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного референдума о членстве страны в ЕС.
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