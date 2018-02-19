В Британии партия "Возрождение" начала кампанию за отказ от Brexit

"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit", - заявили в партии.

В Британии партия "Возрождение" начала кампанию за отказ от Brexit

Новая британская политическая партия "Возрождение" начала национальную кампанию, направленную на остановку процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Партия "Возрождение" (The Renew party), которая была основана в прошлом году, заявила, что будет пытаться подавить дискуссию о Brexit, и обвинила ведущие британские партии в потере связи с избирателями, которые чувствуют себя брошенными элитой.

"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit, - сказал Джеймс Торранс, руководитель партийной стратегии. - Мы будем давить на депутатов, чтобы рассмотреть национальные интересы и снова внести в повестку дня рассмотрение варианта остаться (в составе ЕС. - Ред.) во время голосования об окончательном соглашении с ЕС".

Противники Brexit пытаются получить достаточную поддержку в Палате общин (нижней палате парламента), чтобы запретить любое возможное соглашение о выходе из ЕС, которое должно быть заключено с Брюсселем в октябре.

Сторонники Brexit говорят, что любая попытка предотвратить выход из ЕС затянет Британию в конституционный кризис.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного референдума о членстве страны в ЕС.


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