В Британии партия "Возрождение" начала кампанию за отказ от Brexit

"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit", - заявили в партии.

Новая британская политическая партия "Возрождение" начала национальную кампанию, направленную на остановку процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза .

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Партия "Возрождение" (The Renew party), которая была основана в прошлом году, заявила, что будет пытаться подавить дискуссию о Brexit, и обвинила ведущие британские партии в потере связи с избирателями, которые чувствуют себя брошенными элитой.

"Мы намерены быть жесткими в отношении Brexit и жесткими по поводу причин Brexit, - сказал Джеймс Торранс, руководитель партийной стратегии. - Мы будем давить на депутатов, чтобы рассмотреть национальные интересы и снова внести в повестку дня рассмотрение варианта остаться (в составе ЕС . - Ред.) во время голосования об окончательном соглашении с ЕС ".

Противники Brexit пытаются получить достаточную поддержку в Палате общин (нижней палате парламента), чтобы запретить любое возможное соглашение о выходе из ЕС , которое должно быть заключено с Брюсселем в октябре.

Сторонники Brexit говорят, что любая попытка предотвратить выход из ЕС затянет Британию в конституционный кризис.