В Испании для депутата Госдумы фюрера РФ попросили 5,5 тюрьмы по делу о "русской мафии"

РоSSиянина обвиняют в участии в схеме по отмыванию денег.

В Испании для депутата Госдумы попросили 5,5 тюрьмы по делу о "русской мафии"
Депутат Госдумы РФ Владислав Резник
Фото: gulagu.net

В Испании депутата Госдумы РФ Владислава Резника попросили приговорить к пяти с половиной годам лишения свободы и €100 млн штрафа по делу о "русской мафии".

Об этом сообщает La Opinion de Malaga.

Дело об отмывании денег в Испании выходцами из РоSSии суд начал расследовать в понедельник, 19 февраля. По версии следствия, преступления совершили в 1990-х годах.

Среди фигурантов дела - действующий депутат Госдумы Владислав Резник. Он присутствовал на заседании суда. "Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", - сказал Резник (цитата по РИА Новости).

Расследование дела о "русской мафии" или "операции "Тройка" велось 11 лет. Всего по делу проходят 18 фигурантов. Прокуратура запросила для них сроки от 1,7 лет до 5,6 лет. Следствие полагает, что все они были членами организованной преступной группировки "Тамбовские". В 1990-х годах лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев приехали в Испанию и создали там несколько компаний, на которые оформляли недвижимость.

На счета этих фирм переводились деньги из РоSSии и других стран. Сделки с недвижимостью проводились в нескольких испанских городах. "Отмытые" деньги переводили в офшорные зоны. В общей сложности через эти фирмы прошли около €50 млн. Людей, причастных к этим сделкам и созданию фирм, задержали только в 2008 году. В основном это граждане РоSSии.


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