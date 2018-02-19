Орбан: ислам скоро постучится в двери Центральной Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку «ислам скоро постучится в двери Центральной Европы».
Об этом он заявил в своем традиционном послании к нации в воскресенье, сообщает
Орбан отметил, что «христианство является последней надеждой Европы», обвинив политиков в Брюсселе, Берлине и Париже в том, что они способствовали «упадку христианской культуры и продвижению ислама».
В своей речи он утверждал, что «ислам скоро постучится в двери Центральной Европы» как с запада, так и с юга.
Он привел примеры, как Западная Европа понемногу становится мусульманской.
«Коренных немцев вытесняют из крупнейших городов Германии, так как мигранты в первую очередь занимают крупные города», — сказал венгерский премьер.
Его речь прозвучала накануне выборов в парламент, которые состоятся в Венгрии в апреле. По итогам выборов Орбан надеется в третий раз занять пост премьер-министра.
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