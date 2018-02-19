Орбан: ислам скоро постучится в двери Центральной Европы

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку «ислам скоро постучится в двери Центральной Европы».

Об этом он заявил в своем традиционном послании к нации в воскресенье, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Орбан отметил, что «христианство является последней надеждой Европы», обвинив политиков в Брюсселе, Берлине и Париже в том, что они способствовали «упадку христианской культуры и продвижению ислама».

В своей речи он утверждал, что «ислам скоро постучится в двери Центральной Европы» как с запада, так и с юга.

Он привел примеры, как Западная Европа понемногу становится мусульманской.

«Коренных немцев вытесняют из крупнейших городов Германии, так как мигранты в первую очередь занимают крупные города», — сказал венгерский премьер.

Его речь прозвучала накануне выборов в парламент, которые состоятся в Венгрии в апреле. По итогам выборов Орбан надеется в третий раз занять пост премьер-министра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Германия сделала заявление по случаю трехлетия Минских соглашенийГермания сделала заявление по случаю трехлетия Минских соглашений
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТОПорошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТО
Макрон намерен провести "реформу ислама" во ФранцииМакрон намерен провести "реформу ислама" во Франции
Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраляНовый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля
В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"
Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - ПорошенкоУкраина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - Порошенко
В Германии ультраправый политик принял исламВ Германии ультраправый политик принял ислам
В ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по СШАВ ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по США
Северная Корея проведет военный парад в преддверии Олимпиады - СМИСеверная Корея проведет военный парад в преддверии Олимпиады - СМИ
Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)
Воевавшие за группировку «Исламское государство» боевики массово переезжают в ЕвропуВоевавшие за группировку «Исламское государство» боевики массово переезжают в Европу
Последние новости
Подгружаем последние новости