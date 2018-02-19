Украина готовит иск против РоSSии за военные преступления

Материалы уже собираются.

Украина готовит иск против РоSSии за военные преступления
Фото: www.facebook.com/svideteli.pokrashenia

Украина готовит международный иск против РоSSии, который будет касаться военных преступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко.

"Он [Порошенко] поставил задачу подготовить документы, которые касаются и военных преступлений. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд", - сказано в заявлении.

Напомним, в декабре постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил роSSийской делегации в Совбезе ООН о неизбежности наказания за преступления против Украины, по аналогии с решениями Международного суда в Гааге по Югославии.


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