?Украина подала в Гаагу меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву

Защищать интересы нашей страны будет замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Украина подала иск в Международный арбитражный суд ООН против РоSSии относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Интересы Украины должны надлежащим образом быть защищены в Международном суде ООН ", - подчеркнул Петр Порошенко и подписал распоряжение.

Согласно документу, защищать интересы нашей страны будет замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Президент подчеркнул, что Украина "сделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций".

"Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением РоSSийской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - сказал Порошенко. Президент отметил, что своими действиями РФ нанесла экономическим интересам Украины серьезный ущерб, в частности, - ведется добыча полезных ископаемых, создаются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия из-за строительства Керченского моста без разрешения Украины.

Отдельно Порошенко подчеркнул, что "речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом".

"Этот вопрос твердый, безоговорочный и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украинского государства, и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована", - отметил он.

В свою очередь, Елена Зеркаль отметила, что Меморандум, который уже сегодня будет передан в Гаагу, означает правовые рамки претензий относительно нарушений прав Украины согласно Морской конвенции. Она также добавила, что арбитраж установил конкретные временные сроки - когда и что должно быть подано. Глава МИД Павел Климкин отметил, что данный Меморандум является результатом трехлетней работы международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений. Он добавил, что этот Меморандум стал первым, а в июне будут подготовлены также меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

"То, что мы делаем - это комплексная юридическая попытка достать РоSSию по всему юридическому фронту. И главное, что РоSSия получит не только наказание за нарушение прав, РоSSия еще и за это заплатит", - сказал Климкин.