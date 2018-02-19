Эстония призвала ЕС тратить больше на защиту своих внешних границ
Эстонский лидер призвала ЕС создать "настоящий оборонный союз".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывает Евросоюз тратить больше на защиту своих внешних границ в связи с наращиванием роSSийской военной мощи.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Кальюлайд отметила, что Эстония уже тратит 2,2% ВВП на военные нужды и не может позволить себе больших затрат, хотя военные потребности для этого есть.
"Наша маленькая страна не может делать больше, чем делает сейчас. Но в нашем регионе нужно еще многое сделать", - сказала она.
По ее словам, ЕС функционирует как механизм перераспределения, при котором деньги расходуются в тех областях, где это имеет наибольший смысл. В случае сферы безопасности такой областью, по ее словам, являются пограничные страны. Кальюлайд призвала создать "настоящий оборонный союз", который предусматривал бы механизм финансирования укрепления их обороноспособности.
Как сообщалось ранее, в НАТО ожидают, что в 2018 году восемь стран-членов будут тратить 2% от своего ВВП на оборону.
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