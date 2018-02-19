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Полиция возбудила дело о препятствовании работе журналистов "5 канала" на Майдане Толпа угрожала им за то, что они работают на канале Порошенко. Киевская полиция зарегистрировала уголовное производство по факту инцидента, который произошел 18 февраля на Майдане Независимости с журналистами "5 канала". Корреспондент Анна Брыкова и оператор работали на мероприятиях, посвященных четвертой годовщине убийств на Майдане. После прямого включения их окружила толпа лиц, возмущенных тем фактом, что журналисты работают на канале президента Петра Порошенко. Они дергали журналистов, угрожали разбить камеры и избить. Инцидент квалифицировали по статье 171 Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщается на сайте полиции.

LB.ua

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