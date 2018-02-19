В Госдуме утверждают, что роSSийские военные уничтожили в Сирии 60 тыс. боевиков.

За время роSSийской военной операции в Сирии в 2015-2017 годах боевой опыт получили 48 тыс. роSSийских военнослужащих.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе в Москве, передает DW.

При этом он утверждает, что роSSийские военные уничтожили 60 тыс. боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из РФ .

Отметим, что роSSийскую авиацию не раз уличали во лжиотносительно целей авиаударов: их жертвами становились как представители умеренной сирийской оппозиции, выступающей против Асада, так и мирные граждане.

Как сообщалось ранее в феврале, в Сирии насчитали 300 убитых и раненых роSSийских наемников. А ранее сегодня стало известно, что 54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года.