В Сирии воевали почти 50 тысяч роSSийских солдат
В Госдуме утверждают, что роSSийские военные уничтожили в Сирии 60 тыс. боевиков.
За время роSSийской военной операции в Сирии в 2015-2017 годах боевой опыт получили 48 тыс. роSSийских военнослужащих.
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе в Москве, передает DW.
При этом он утверждает, что роSSийские военные уничтожили 60 тыс. боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из РФ.
Отметим, что роSSийскую авиацию не раз уличали во лжиотносительно целей авиаударов: их жертвами становились как представители умеренной сирийской оппозиции, выступающей против Асада, так и мирные граждане.
Как сообщалось ранее в феврале, в Сирии насчитали 300 убитых и раненых роSSийских наемников. А ранее сегодня стало известно, что 54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года.
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Политика
19.02.2018 12:13