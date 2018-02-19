1500 полицейских пострадали на акциях протеста в 2017 году

В ходе 700 массовых мероприятий были столкновения с правоохранителями.

1500 полицейских пострадали на акциях протеста в 2017 году
Архив
Фото: Макс Требухов

В 2017-2018 годах в Украине прошли почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции.

"Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских", - сообщается на сайте Нацполиции.

Напомним, в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился мягкой мерой пресечения для Александра Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. Он заявил, что его нельзя было отпускать на поруки народных депутатов, и пригрозил снять охрану с судов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Блок рекламы


Похожие новости
54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС
В Киеве началась акция протеста сторонников СаакашвилиВ Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили
Папу Римского Павла VI признают святым в этом годуПапу Римского Павла VI признают святым в этом году
РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении РоссотрудничестваРоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества
Организатора терактов в Нью-Йорке в 2016 году приговорили к двум пожизненным срокамОрганизатора терактов в Нью-Йорке в 2016 году приговорили к двум пожизненным срокам
Турчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 годуТурчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 году
В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017
По статье Саакашвили в этом году из Украины выдворили 93 человека, - ЦигикалПо статье Саакашвили в этом году из Украины выдворили 93 человека, - Цигикал
Указаний задержать Януковича в аэропорту Донецка в 2014 году не было, - ШишолинУказаний задержать Януковича в аэропорту Донецка в 2014 году не было, - Шишолин
Рада утвердила празднование 189 памятных дат в 2018 годуРада утвердила празднование 189 памятных дат в 2018 году
Последние новости
Подгружаем последние новости