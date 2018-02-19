ЛаВРУН фюрера РФ: происходящее в Украине - следствие действий НАТО

Глава МИД РФ утверждает, что теперь перед выбором меду РФ и Западом поставили Балканы.

Лавров: происходящее в Украине - следствие действий НАТО
Сергей Лавров
Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что расширение НАТО привело к той ситуации, которая сейчас есть в Украине.

Об этом он заявил в интервью сербскому информагентству "БЕТА", полный текст которого приводит пресс-служба МИД РФ.

По словам Лаврова, "украинский кризис" не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, а скорее следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания холодной войны.

"Вместо того чтобы воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать действительно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества, Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО вопреки всем обещаниям", - сказал он.

"Для нас не стало сюрпризом то, что произошло в Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрал НАТО. После окончания холодной войны произошли три волны расширения организации, и с каждой такой волной военная инфраструктура Альянса приближалась все ближе и ближе к роSSийским границам", - рассказал Лавров.

"Теперь в эту игру хотят втянуть и Балканы, поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом, либо вы с Россией. Такого же выбора требовали от Украины, и в результате произошел перелом в украинском обществе и государстве, который привел к неконституционному государственному перевороту, к резкому повышению роли радикалов, включая неонацистов, во внутриполитической жизни нашей соседней страны", - заявил он.

Как сообщалось ранее, МИД РФ допустил отказ от представителя в НАТО.


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