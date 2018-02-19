Исторические вопросы не должны поссорить Польшу и Украину, - Яцек Чапутович

Министр иностранных дел Яцек Чапутович Польши утверждает, что он не хочет, чтобы исторические споры ослабляли связи между Украиной и Польшей.

Об этом он заявил во время участия в конференции «Европа Карпат», что прошла в субботу, 17 февраля в польском Перемышле, сообщает Польское радио .

В ней приняли участие представители органов местного самоуправления и эксперты, которые обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы.

В эфире TVP Info руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной:

«Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защиты Украины, поддержки в ее споре с Москвой и проевропейской ориентации Украины — нет никаких сомнений », — подчеркнул глава МИД Польши .

Министр отметил, что в Перемышле обсуждаемую тему укрепления связей польского и украинского общества. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинский, работающих и обучающихся в Польше , а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.

В конференции «Европа Карпат», что в субботу состоялась в Перемышле, приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии. Встречи должны способствовать укреплению сотрудничества и углублению регионального трансграничного сотрудничества.