Исторические вопросы не должны поссорить Польшу и Украину, - Яцек Чапутович

yatsek-chaputovich-2

Министр иностранных дел Яцек Чапутович Польши утверждает, что он не хочет, чтобы исторические споры ослабляли связи между Украиной и Польшей.

Об этом он заявил во время участия в конференции «Европа Карпат», что прошла в субботу, 17 февраля в польском Перемышле, сообщает Польское радио.

В ней приняли участие представители органов местного самоуправления и эксперты, которые обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы.

В эфире TVP Info руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной:

«Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защиты Украины, поддержки в ее споре с Москвой и проевропейской ориентации Украины — нет никаких сомнений », — подчеркнул глава МИД Польши.

Министр отметил, что в Перемышле обсуждаемую тему укрепления связей польского и украинского общества. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинский, работающих и обучающихся в Польше, а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.

В конференции «Европа Карпат», что в субботу состоялась в Перемышле, приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии. Встречи должны способствовать укреплению сотрудничества и углублению регионального трансграничного сотрудничества.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Блок рекламы


Похожие новости
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три годаПутинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года
Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - ВолкерВторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
Порошенко пригласил Мэй посетить УкраинуПорошенко пригласил Мэй посетить Украину
Девять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в УкраинуДевять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в Украину
После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороныПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны
Канадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовокКанадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок
Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраляЗамгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля
Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - WyborczaСаакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza
Порошенко: Болельщики сами должны решить, ехать ли на ЧМ-2018 к агрессоруПорошенко: Болельщики сами должны решить, ехать ли на ЧМ-2018 к агрессору
Последние новости
Подгружаем последние новости