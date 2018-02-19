СБУ поймала главу сельсовета в Одесской области на взятке $20 тысяч

Деньги народный избранник получил за передачу земли.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя сельсовета одного из районов Одесской области.

"Председатель и работник сельсовета требовали от местного предпринимателя 20 тысяч долларов США . В эту сумму злоумышленники оценили легализацию прав собственности на 10 земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал собственный бизнес", - сообщается на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо большом размере) Уголовного кодекса Украины.