СБУ поймала главу сельсовета в Одесской области на взятке $20 тысяч
Деньги народный избранник получил за передачу земли.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя сельсовета одного из районов Одесской области.
"Председатель и работник сельсовета требовали от местного предпринимателя 20 тысяч долларов США. В эту сумму злоумышленники оценили легализацию прав собственности на 10 земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал собственный бизнес", - сообщается на сайте спецслужбы.
Сотрудники СБУ задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо большом размере) Уголовного кодекса Украины.
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