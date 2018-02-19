САП просит суд отстранить Труханова от должности мэра Одессы
Градоначальник 16 февраля вышел на работу впервые с конца декабря.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.
14 февраля Труханова задержали в аэропорту "Борисполь". На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства. САП намерена обжаловать это решение. 16 февраля Труханов впервые с конца декабря появился на работе.
Труханову инкриминированы махинации с админкорпусом завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.
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