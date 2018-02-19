Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Ранее ХАМАС выпустил ракеты по территории страны.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter .

Израильские военные также заявили, что ответственность за ракетный обстрел со стороны сектора Газа несет движение ХАМАС.

О том, что Израиль подвергся ракетному обстрелу сектора Газа, израильские военные сообщили в ночь на 19 февраля.

Накануне, 18 февраля, израильские ВВС нанесли 18 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. В Тель-Авиве уточнили, что авиаудары были нанесены в ответ на террористические атаки со стороны ХАМАС. По информации Reuters, в результате атаки погибли два палестинских подростка.