Верховный Суд подтвердил право переселенки на получение пенсии

Пенсионный фонд не предоставил надлежащих доказательств.

Верховный Суд подтвердил право переселенки на получение пенсии
Фото: пресс-служба президента

Верховный Суд отклонил иск управления Пенсионного фонда Украины в Мариуполе Донецкой области о невыплате пенсии переселенке. Соответствующее решение суд принял 6 февраля.

В частности, в судах первой инстанции переселенка, которая получает пенсию по возрасту, просила признать противоправной бездеятельность Пенсионного фонда, которая заключается в не выплате ей с марта 2017 пенсии; а также обязать ответчика восстановить выплату пенсии и оплатить задолженность за все время задержки выплаты. Суды низших инстанций удовлетворили иск.

В кассационной жалобе ответчик просил отменить обжалуемые судебные решения и отказать гражданке в удовлетворении исковых требований. Свою позицию ответчик обосновывает тем, что выплата пенсии прекращена для установления места проживания истицы.

Верховный Суд решил, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку для прекращения выплаты пенсии такого основания как поступления информации об отсутствии истца по месту жительства действующим законодательством не предусмотрено.

Так, ч. 1 ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет случаи, в которых выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается. В этом перечне нет поступления информации об отсутствии истца по месту жительства.

Согласно п.п.2 п.12 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016, социальные выплаты прекращаются в случае установления факта отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства/пребывания согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи.

Верховный Суд согласился, что судами предыдущих инстанций верно указано о приоритетности применения требования ст.49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а потому доводы ответчика о необходимости применения норм Постановления Кабинета Министров безосновательны.

Кроме этого, коллегия судей также не приняла во внимание акт обследования материально-бытовых условий семьи, как внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства/пребыванию, поскольку он не содержит даты.

Вместе с тем, судами предыдущих инстанций установлено, что справка о постановке истицы на учет как лицо, перемещенное с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, необходима для назначения и продолжения выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, является действительной. Доказательств о его отмене ответчиком не предоставлено.

Таким образом ответчик не предоставил ни одного надлежащего доказательства в подтверждение наличия оснований для прекращения истцу выплаты пенсии.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел.


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