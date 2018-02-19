РоSSия не пропускает фуры из Украины

Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию РоSSии.

Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет Корреспондент .

В воскресенье, 18 февраля. «В течение двух дней контрольные службы в роSSийском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через роSSийско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом», – говорится в сообщении.