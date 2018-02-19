РоSSия не пропускает фуры из Украины

фуры

Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию РоSSии.

Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет Корреспондент.

В воскресенье, 18 февраля. «В течение двух дней контрольные службы в роSSийском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через роSSийско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации роSSийская сторона не ответила, однако люди, которые едут из РоSSии сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов. В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.


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