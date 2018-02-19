Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Германия и Франция проявляют недовольство из-за того, что де-факто оказались отодвинуты от переговорного процесса по Донбассу.
Во властных кругах Германии и Франции есть некоторое недовольство в адрес Украины, США и РоSSии из-за того что они, по сути, оказались отстранены от переговорного процесса по Донбассу, сообщает «Апостроф» со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах Евросоюза.
«Французы и немцы обиделись, что они — гаранты в процессе по Донбассу (согласно Минским договоренностям, — «Апостроф»), а по сути переговоры ведут спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер и помощник президента РоSSии Владислав Сурков. Они, Париж и Берлин, дают понять: продолжайте в том же духе, посмотрим, о чем они договорятся», — рассказал собеседник издания.
Как известно, сегодня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сорвалась встреча глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки».
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