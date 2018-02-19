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РоSSийский журналист "засветился" на позициях боевиков "ДНР" в камуфляже Журналист роSSийского телевизионного канала "Царьград" Дмитрий Павленко фотографируется с оружием на позициях защитников "русского мира" так называемой "ДНР". Фотографии опубликовал инетрнет-пользователь соцсети Твиттер Игорь Гиркин, передает Час Пик. Отметим, что на фотографиях с оружием Дмитрий Павленко одет в камуфляжную форму, бронежилет и каску без опознавательных знаков "пресса". На одном из фото журналист запечатлен на фоне въезда в оккупированную пророSSийскими боевиками Горловку.

Час Пик

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