На Светлодарской дуге погиб боевик-россиянин, еще один ранен
Они подорвались на собственных минных заграждениях.
В воскресенье, 18 февраля, на Светлодарской дуге на собственных минных заграждениях подорвались и погибли два боевика-россиянина, которые входили в т.н. 7 отдельную мотострелковую бригаду (войска "ЛНР").
Об этом сообщил штаб АТО.
"Оба боевика оказались гражданами РоSSийской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - говорится в заявлении.
Военные не исключают, что СМИ боевиков будут пытаться использовать этот случай для того, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в нарушении перемирия, приписав гибель и ранение боевиков украинским военным.
Напомним, что 18 февраля на Донбассе также был ранен один украинский военный.
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