"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года

ОРЛО решили не отставать от ОРДО.

Выборы на пост "главы ЛНР" состоятся осенью 2018 года, сказал главарь террористической организации Леонид Пасечник.

"Я с ответственностью заявляю, что намерен принять участие в осенних выборах в качестве кандидата на пост главы Луганской народной республики, чтобы в полной мере выполнить поставленные перед нами задачи", - цитирует Пасечника роSSийское агентство ТАСС.

По "конституции ЛНР", ее глава избирается сроком на четыре года и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Пасечник был назначен "главой ЛНР" в ноябре 2017 года после смещения с должности Игоря Плотницкого.

Леонид Пасечник - бывший начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области. Он перешел на сторону террористов и возглавил так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР". С января 2015 года он находится в розыске.

Напомним, что осенью также планируются "выборы" в отдельных районах Донецкой области.