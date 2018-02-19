"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года

ОРЛО решили не отставать от ОРДО.

"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года
Леонид Пасечник

Выборы на пост "главы ЛНР" состоятся осенью 2018 года, сказал главарь террористической организации Леонид Пасечник.

"Я с ответственностью заявляю, что намерен принять участие в осенних выборах в качестве кандидата на пост главы Луганской народной республики, чтобы в полной мере выполнить поставленные перед нами задачи", - цитирует Пасечника роSSийское агентство ТАСС.

По "конституции ЛНР", ее глава избирается сроком на четыре года и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Пасечник был назначен "главой ЛНР" в ноябре 2017 года после смещения с должности Игоря Плотницкого.

Леонид Пасечник - бывший начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области. Он перешел на сторону террористов и возглавил так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР". С января 2015 года он находится в розыске.

Напомним, что осенью также планируются "выборы" в отдельных районах Донецкой области.


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