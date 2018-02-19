"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года
ОРЛО решили не отставать от ОРДО.
Выборы на пост "главы ЛНР" состоятся осенью 2018 года, сказал главарь террористической организации Леонид Пасечник.
"Я с ответственностью заявляю, что намерен принять участие в осенних выборах в качестве кандидата на пост главы Луганской народной республики, чтобы в полной мере выполнить поставленные перед нами задачи", - цитирует Пасечника роSSийское агентство ТАСС.
По "конституции ЛНР", ее глава избирается сроком на четыре года и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Пасечник был назначен "главой ЛНР" в ноябре 2017 года после смещения с должности Игоря Плотницкого.
Леонид Пасечник - бывший начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области. Он перешел на сторону террористов и возглавил так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР". С января 2015 года он находится в розыске.
Напомним, что осенью также планируются "выборы" в отдельных районах Донецкой области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.02.2018 03:38