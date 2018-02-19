Лукашенко: Минск останется переговорной площадкой по Донбассу
"Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?".
Минск останется переговорной площадкой по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сказал в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта.
"Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил Лукашенко.
Президент заметил, что такого же мнения придерживаются и в Германии. "Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо", - рассказал глава государства. По его словам, белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.
"Если нашли лучшую площадку - да господь с ними! Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться. "Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся", - добавил глава государства.
Напомним, что 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на переговорах в США говорил с президентом Дональдом Трампом о возможности перенести встреч по Донбассу из Минска в Астану.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже сказал, что не видит смысла переносить переговоры по мирному урегулированию на Донбассе из Минска в Астану.
5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.
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