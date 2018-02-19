У Дуды очень разочарованы переговорами между Украиной и Польшой

Петр Порошенко Анжей Дуда

В канцелярии польского президента Анджея Дуды выразили глубокое разочарование итогом переговоров между вице-премьерами Украины и Польши относительно гуманитарной политики.

Об этом заявил глава канцелярии Кшиштоф Щерски.

«Канцелярия президента Польши глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши», — говорится в заявлении, размещенном на сайте президента РП.

Камнем преткновения стал запрет на эксгумацию захоронений поляков на территории Украины. Ее проведение было запрещено после того, как на территории Польши были демонтированы памятники бойцам ОУН-УПА.

В заявлении польской стороны указывается, что отсутствие решения украинской стороны об отмене запрета на эксгумацию захоронений поляков на территории Украины означает снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты Петр Порошенко и Анджей Дуда.

Щерски надеется, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время «в связи с принятыми обязательствами».

Встреча вице-премьеров Украины и Польши прошла накануне – 16 февраля. вице-премьер-министр Павел Розенко 16 февраля встречался в Польше с вице-премьером — министром культуры Польши Петром Глинским.

«Подняли ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот… Диалог и совместная работа будет продолжена», — написал вице-премьер в Facebook.

На встрече премьером Польши Матеушом Моравецким в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам. Глава украинского государства также обратил внимание на крайне вредный для украинско-польских взаимоотношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

О соревновании в глупости между политиками Украины и Польши читайте в статье Владислава Сердюка Между Польшей и Украиной развернулась гонка политической глупости


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