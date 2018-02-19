В рамках дела о коррупции задержали главу центробанка Латвии

Следствие рассматривает три противоправных действия.

В рамках дела о коррупции задержали главу центробанка Латвии
Илмар Римшевич
Фото: InfoTop.lv

Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела. Об этом заявил премьер-министр Марис Кучинскис, сообщает Delfi.Задержанию предшествовали обыски, который сотрудники БПБК провели в пятницу, 16 февраля, в кабинете Римшевича и в его доме.

По данным СМИ, следствие рассматривает три противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Подробностей дела латвийское Бюро по борьбе с коррупцией не озвучивает.

"Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это немедленно будет сделано. Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово оказать всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК ", - отметил премьер-министр.

Кучинскис подчеркнул, что он как премьер-министр вместе с министром финансов и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.

Премьер отмечает, что нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозах для финансовой системы Латвии.

Напомним, ранее латвийский банк заподозрили в нарушении санкционного режима против КНДР.


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