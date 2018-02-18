Люди Коханивского побили окна в Россотрудничестве и Сбербанке

"Движение ОУН" устроило погромы на Подоле.

Представители "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского в воскресенье забросало камнями киевский офис Россотрудничества. Также пострадали расположенные неподалеку офис Сбербанка и Альфа-банка.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, что накануне в Россотрудничестве устроили погром члены другой националистической группировки "С14".


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