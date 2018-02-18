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2018-02-18
Люди Коханивского побили окна в Россотрудничестве и Сбербанке
"Движение ОУН" устроило погромы на Подоле.
Представители "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского в воскресенье забросало камнями киевский офис Россотрудничества. Также пострадали расположенные неподалеку офис Сбербанка и Альфа-банка.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Напомним, что накануне в Россотрудничестве устроили погром члены другой националистической группировки "С14".
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