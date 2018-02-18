Лукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе
При условии, если об этом договорятся президенты Украины и РоSSии.
Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, передает белорусское госагентство "БЕЛТА".
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам сегодня, 18 февраля, после голосования на выборах в местные Советы депутатов.
Он сказал, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.
"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - выразился Лукашенко.
"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - подчеркнул он.
Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако, по его словам, высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.
Напомним, Швеция готова послать миротворцев в Украину.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.02.2018 12:21
18.02.2018 13:07