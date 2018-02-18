??Лукашенко: Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе

При условии, если об этом договорятся президенты Украины и РоSSии.

Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, передает белорусское госагентство "БЕЛТА".

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам сегодня, 18 февраля, после голосования на выборах в местные Советы депутатов.

Он сказал, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - выразился Лукашенко.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако, по его словам, высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

Напомним, Швеция готова послать миротворцев в Украину.