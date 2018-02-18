Генерал НАТО о поставках "Джавелин": Почему бы Украине не производить свои ракеты?

Генерал Ходжес считает, что украинская оборонная индустрия способна сама производить комплексы такого типа.

Генерал НАТО о поставках "Джавелин": Почему бы Украине не производить свои ракеты?
Бен Ходжес
Фото: delfi.ee

Предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, однако украинская индустрия и сама способна производить качественные ракеты.

Об этом в интервью "Deutsche Welle" заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?", - подчеркнул генерал.

"Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие на Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории", - добавил Ходжес.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе он подчеркнул, что "ключ - в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону”. Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Напомним, ранее Ходжес заявил, что "Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине.


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