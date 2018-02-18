Генерал НАТО о поставках "Джавелин": Почему бы Украине не производить свои ракеты?

Генерал Ходжес считает, что украинская оборонная индустрия способна сама производить комплексы такого типа.

Предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, однако украинская индустрия и сама способна производить качественные ракеты.

Об этом в интервью "Deutsche Welle" заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?", - подчеркнул генерал.

"Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие на Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории", - добавил Ходжес.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе он подчеркнул, что "ключ - в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону”. Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Напомним, ранее Ходжес заявил, что "Джавелины" заставят россиян пересмотреть их действия в Украине.