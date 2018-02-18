Порошенко примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане
"Беспрецедентно, когда президент лично это делает", - высказался он.
Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства в 2014 году.
Об этом Глава государства заявил сегодня, 18 февраля, на церемонии открытия выставки, посвященной участникам Революции достоинства в Арсенале, говорится на странице президента в Фейсбук.
"Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил Порошенко.
Напомним, по данным ГПУ, по делам Майдана наказание отбывает один человек, вынесено 50 приговоров, только два человека получили реальную меру наказания.
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